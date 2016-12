Berlin-Anschlag: Neue Erkenntnisse und viele Fragen

Gibt es ein Netzwerk, das den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Berlin plante? Hatte der mutmaßliche Attentäter Anis Amri Komplizen, Mittäter oder Mitwisser? Ein möglicher Unterstützer ist in Berlin verhaftet worden. Und jetzt wird auch bekannt, dass das Bremssystem des Lkw das Attentat gestoppt hat.

Bedingungsloses Grundeinkommen

In Finnland werden ab Jänner 2.000 Arbeitslose 560 Euro im Monat erhalten, ohne Bedingungen einhalten zu müssen. Mit diesem zweijährigen Experiment möchte das Land herausfinden, ob ein Grundeinkommen Armut und soziale Ausgrenzung verhindert und zur Arbeit motiviert. Diskutiert wird es ja in vielen Ländern, Finnland versucht es jetzt. Sollten wir das auch in Österreich diskutieren? Dazu ist der Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister im Studio.

