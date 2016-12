Eishockey: Capitals hängen Linz im Schlager ab

Die Vienna Capitals haben in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auch den nächsten Verfolger in die Schranken verwiesen. Die bereits für das Play-off qualifizierten Wiener setzten sich heute abend in der 36. Runde im Schlager bei den Black Wings Linz mit 3:1 durch und liegen nun bereits zwölf Punkte vor dem ersten Verfolger Salzburg. Auch der KAC setzte seine Siegesserie fort. Die Klagenfurter drehten das Derby beim Erzrivalen VSV zum elften Erfolg in Serie um.

