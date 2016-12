US-Schauspielerin Debbie Reynolds (84) ist tot

Nur einen Tag nach dem Tod von US-Schauspielerin Carrie Fisher ist laut Medienberichten auch ihre Mutter Debbie Reynolds aus dem Leben geschieden. Die 84-Jährige sei am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles einem Schlaganfall erlegen, meldeten das Nachrichtenportal „TMZ.com“ und die Online-Ausgabe des Magazins „Variety“ unter Berufung auf Reynolds’ Sohn.

Die 84-jährig verstorbene Reynolds wurde in the 1950er und 1960ern durch Hollywood-Komödien und Musicals bekannt. Zum Durchbruch verhalf ihr der gefeierten Tänzer und Schauspieler Gene Kelly, der sie 1952 zur Partnerin in dem Musical „Singin’ in the Rain“ und damit über Nacht zum Star machte. In über 50 Filmen wirkte Reynolds daraufhin mit, darunter in „Tammy“, „Scheidung auf Amerikanisch“ und dem Musikfilm „Goldgräber-Molly“, der ihr 1964 auch eine Oscar-Nominierung einbrachte.