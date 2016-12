Zweiter Schicksalsschlag für Familie

Hollywood-Star Debbie Reynolds ist tot. Die Mutter von Carrie Fisher, der Darstellerin der Prinzessin Leia in den „Star Wars“-Filmen, verstarb nur einen Tag nach ihrer Tochter, wie ihr Sohn Todd Fisher Mittwochabend (Ortszeit) bekanntgab. Laut der Promi-Website TMZ erlitt Reynolds einen Schlaganfall, nachdem die Familie das Begräbnis von Fisher besprach. Reynolds wurde über Nacht mit dem Gene-Kelly-Musical „Singin’ in the Rain“ bekannt. Sie wirkte in Dutzenden Filmen mit und war auch für den Oscar nominiert.

