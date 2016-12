Duterte drohte, Menschen aus Hubschrauber zu werfen

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat damit gedroht, korrupte Beamte aus einem fliegenden Hubschrauber zu werfen. Er habe das nach eigenen Angaben bereits einmal getan und würde es wieder tun, wie die Nachrichtenagentur Reuters zitiert.

Der für seine bedrohlichen Aussagen berüchtigte Staatschef gab an, er habe einst einen Chinesen, der der Vergewaltigung und des Mordes verdächtig war, aus einem Helikopter geworfen. „Ich habe es schon einmal gemacht, wieso also nicht wieder?“, so Duterte bei einer Rede vor Geschädigten eines Taifuns. Erst vor Kurzem hatte Duterte gesagt, er habe während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Davao etliche Menschen getötet.

Wann oder wo der Hubschraubervorfall stattgefunden hat, war nicht klar. Dutertes Sprecher Ernesto Abella tat die Behauptungen ab: „Sagen wir einfach, es ist eine urbane Legende“, so Abella.