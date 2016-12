Früher Beginn der Grippewelle

Die Zahl der echten Grippefälle hat sich in Oberösterreich von einer Woche zur nächsten mehr als verdoppelt. Die Grippewelle beginnt laut Statistik jetzt so richtig - heuer sogar ein paar Wochen früher als in den vergangenen Jahren.

