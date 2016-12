200 Familien im Mölltal weiter ohne Strom

Nach den Sturmböen am Mittwoch sind rund 200 Haushalte in Mörtschach und Stall im Mölltal (Kärnten) ohne Strom. Am Abend waren es rund 120, in der Nacht wurden durch umstürzende Bäume weitere Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.

