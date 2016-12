ÖVP formuliert Themen für 2017

Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Sicherheit - das sind die Themen, mit denen die ÖVP in das neue Jahr 2017 startet. Parteiintern kündigte Generalsekretär Werner Amon außerdem in allen Bundesländern Bürgermeisterkonferenzen an. Zum Thema Integration drängt die ÖVP auf ein Burka-Verbot, Touristinnen soll die Vollverschleierung aber erlaubt sein, so Amon.

"Zukunftsfittes Sozialsystem

„Wir wollen das zarte Pflänzchen Wirtschaftswachstum weiter befeuern, weil nur so kann man den Arbeitsmarkt nachhaltig drehen“, sagte der ÖVP-Generalsekretär im APA-Interview. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Nachhaltigkeit sein, sowohl ökologisch betrachtet als auch im Sinn eines zukunftsfitten Sozialsystems. Im Bereich der Sicherheit habe man „ordentlich aufgestockt“, verwies der Generalsekretär etwa auf die Personalaufstockung bei der Polizei.

Zum Thema Obergrenze für Asylanträge erklärte Amon: „Wir erleben jetzt gerade, dass wir die Obergrenze nicht erreichen, daher sind einige Maßnahmen, die wir in einer Sonderverordnung vorgesehen haben, nicht nötig.“

Für Burka-Verbot

Amon teilt die Auffassung, dass es im neuen Integrationsgesetz ein Burka-Verbot brauche, schränkt aber ein: „Wenn jemand ein paar Schuhe in der Wiener Innenstadt kauft, ist es vielleicht nicht so notwendig wie vor einem Gericht. Diese Unterscheidung kann man durchaus treffen.“