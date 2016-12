Höhepunkte des Ausstellungskalenders 2017

Neue Beleuchtungen für das ganz Alte und Ideenwerkstatt für die Zukunft, Rubens und Roboter, Maria Theresia und Vivienne Westwood - der Ausstellungskalender 2017 ist dicht bestückt und thematisch weit verzweigt. Im Folgenden eine kleine Auswahl:

24. Februar bis 25. Juni: „Vulgär? Fashion Redefined“ im Belvedere-Winterpalais. Ob es das Winterpalais 2018 noch als Ausstellungsort geben und wenn ja, ob es dann noch zum Belvedere gehören wird, ist nach der Rückgabe vom Kultur- ans Finanzministerium ungewiss. 2017 bietet das innerstädtische Barockjuwel jedenfalls noch einmal ein aufsehenerregendes Programm und lädt zu „Vulgär? Fashion Redefined“ mit einer Fülle von mehr als 120 Objekten aus der Renaissance bis zum 21. Jahrhundert.

Kaiserin mehrfach beleuchtet

15. März bis 29. November: Maria Theresias 300er in vielen Häusern. Das Hofmobiliendepot setzt auf familiäre Themen, die Wagenburg in Schloss Schönbrunn auf „Frauenpower und Lebensfreude“. In den niederösterreichischen Schlössern Hof und Niederweiden stehen politische Fragen im Vordergrund. Maria Theresias Verhältnis zur bildenden Kunst wird im Unteren Belvedere (30.6. bis 5.11.) ausgestellt.

5. Mai bis 27. August: „Maria Lassnig“ Retrospektive in der Albertina. Drei Jahre nach ihrem Tod widmet die Albertina der österreichischen Malerin Maria Lassnig eine umfassende Retrospektive.

Rubens kommt nach Wien

21. Juni bis 1. Oktober: Vienna Biennale, „Hello, Robot“ im MAK. Das Mehrspartenfestival „Vienna Biennale“ geht im Sommer zum zweiten Mal an den Start; erneut in mehreren Wiener Institutionen, federführend aber im MAK.

17. Oktober bis 21. Jänner 2018: „Peter Paul Rubens - Die Kraft der Verwandlung“ im Kunsthistorischen Museum. Mit etwa 40 Werken des Meisters und seiner Werkstatt zählt das Kunsthistorische Museum zu den Schatzkammern für Peter Paul Rubens.