Mordversuch in betreuter Jugend-WG

In einer betreuten Wohngemeinschaft (WG) für Jugendliche ist es gestern Abend am Wiener Alsergrund zu einem Mordversuch gekommen. Ein Bursch hat dabei ein 15-jähriges Mädchen mit einem Messer schwer verletzt. Er befindet sich in Haft.

Ex-Freundin mit Messer attackiert

In Arnfels (Steiermark) ist in der Nacht auf heute ein Beziehungsstreit eskaliert. Ein 18 Jahre alter Mann attackierte seine Ex-Lebensgefährtin und deren Freundin mit einem Messer. Er bedrohte die beiden mit dem Tod.

