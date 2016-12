Skispringen: Österreicher im Tournee-Fieber

Mit drei Debütanten, vier Routiniers und großen Hoffnungen startet das ÖSV-Team in die 65. Vierschanzentournee, die am Freitag (16.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) beginnt. Zwei Jahre nach dem Gesamterfolg von Stefan Kraft wollen die Österreicher wieder zuschlagen. Beste Chancen darauf werden erneut Kraft und seinem Zimmerkollegen Michael Hayböck zugerechnet, der mit dem Sieg in Engelberg zuletzt Selbstvertrauen getankt hat. „Wir wollen um den Gesamtsieg mitspringen“, so die Devise von Cheftrainer Heinz Kuttin.

