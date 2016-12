BUWOG kauft „Glaspalast“ in Wien

Nach jahrelangem Hin und Her scheinen die Weichen in der Causa „Glaspalast“ in der Wiener Innenstadt endgültig gestellt: Die BUWOG Group hat das Projekt übernommen. Sie wird den „Glaspalast“ abreißen und ein Nachfolgegebäude errichten.

