These um Masaryk soll untersucht werden

Ist der erste Präsident der Tschechoslowakei, Tomas Garrigue Masaryk, in Wahrheit ein unehelicher Sohn von Kaiser Franz Joseph gewesen? Diese bizarre These eines Buches aus dem Vorjahr beschäftigt laut BBC nun tschechische Historiker. Da Dokumente kaum bis keine Auskunft über den vermuteten „verlorenen Sohn“ des Habsburgerkaisers geben, soll jetzt ein DNA-Test Aufklärung bringen. Und dieser könnte einige Sprengkraft in sich bergen.

