Netflix mit eigener Version von „Dinner for one“

Der Streamingdienst Netflix bietet eine eigene Version des TV-Klassikers „Dinner for one“ auf. Darin feiert, wie im Original, Miss Sophie zusammen mit ihrem nicht ganz trinkfesten Butler James ihren 90. Geburtstag. Doch anstatt der verstorbenen „Phantom-Gäste“ imitiert der Butler Charaktere aus „House of Cards“, „Narcos“, „Better Call Saul“ und „Orange Is the New Black“.

Der Original-Sketch ist mittlerweile ein echter Klassiker und wird von vielen Sendern - darunter auch vom ORF - traditionell zu Silvester ausgestrahlt.