Wegen „Terrorpropaganda“ angeklagt

Der Prozess gegen die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan und die Festnahme eines bekannten Journalisten haben am Donnerstag erneut ein Schlaglicht auf den Umgang der türkischen Behörden mit Kritikern geworfen. Während der Autor Ahmet Sik wegen Tweets festgenommen wurde, musste Erdogan nach 132 Tagen in U-Haft vor Gericht erscheinen. Unter anderem wegen „Terrorpropaganda“ droht ihr lebenslange Haft. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ordnete das Gericht die Freilassung Erdogans an - Hoffnungen auf eine Haftentlassung zerschlugen sich jedoch schon in der Vergangenheit.

Lesen Sie mehr …