Massenklage gegen VW in Deutschland angekündigt

Im Abgasskandal bei Volkswagen (VW) hat der deutsche Rechtsdienstleister MyRight Massenklage im Namen Betroffener gegen den Autohersteller angekündigt. Die Klage werde am 3. Jänner beim Landgericht Braunschweig eingereicht, kündigte MyRight heute an. Es sei die erste Klage dieser Art in Deutschland. Ziel sei die Anerkennung „grundlegender deutscher und europäischer Verbraucherrechte“ im Abgasskandal.

Auf der Website myRight.de können betroffene deutsche VW-Kunden seit Monaten ihre möglichen Ansprüche wegen Wertverlusts ihres Fahrzeugs geltend machen und an den Rechtsdienstleister abtreten. Dieser formuliert eine Klage, reicht sie beim zuständigen Landgericht ein und übernimmt zunächst die Prozesskosten.

Sammelklagen, wie sie in den USA üblich sind, gibt es im deutschen Rechtssystem nicht. In den USA wird über eine Klage stellvertretend für alle potenziell Geschädigten entschieden.