ÖVP und SPÖ loten Maßnahmen gegen Fake News aus

Fake News, also Falschmeldungen im Internet, mit denen Nutzer in die Irre geführt werden, sorgen auch in Österreich für Diskussionen. Die Regierungsparteien wollen darüber nun eine Debatte starten.

ÖVP-Generalsekretär und Mediensprecher Werner Amon schlägt eine parlamentarische Enquete vor. Dem Thema müsse man sich stellen, daher sollen Experten aus unterschiedlichen Bereichen geladen werden, erklärte er im Gespräch mit der APA. Die SPÖ-Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, Muna Duzdar, erklärte: „Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, ein kritisches Bewusstsein der Akteure und eine Stärkung der Gegenrede.“ Duzdar will auch Plattformen wie Facebook - das Soziale Netzwerk spielt bei Fake News eine große Rolle - in die Pflicht nehmen.

In der deutschen Regierung wird erwogen, einen neuen Straftatbestand für Desinformation einzuführen. Der innenpolitische Sprecher der deutschen Unionsfraktion, Stephan Mayer, ortete eine Regelungslücke im Strafrecht. Nach „Spiegel“-Informationen schlug das deutsche Innenministerium zudem kürzlich in einem internen Papier die Schaffung eines „Abwehrzentrums gegen Desinformation“ vor.