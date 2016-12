Berlin-Anschlag: Verdächtigter Tunesier wieder frei

Der als möglicher Komplize des mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäters von Berlin festgenommene Tunesier kommt wieder frei. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte heute mit, sie habe keinen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen beantragt. Auf der Pressekonferenz am Nachmittag bestätigte die Bundesanwaltschaft zudem die Echtheit des kurz nach dem Anschlag aufgetauchten Bekennervideos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Das Kaliber der Waffe, mit dem der Terrorverdächtige Anis Amri auf Polizisten in Italien geschossen hat, ist laut Bundesanwaltschaft dasselbe, das im Anschlags-Lkw gefunden wurde. Ob das Projektil im Lkw aus derselben Waffe stamme, müsse aber noch genauer ballistisch untersucht werden.

Keine Hinweise auf Netzwerk in Italien

Laut der italienischen Regierung hatte Amri auch keine besonderen Kontaktnetze in Italien. Es gebe keine Hinweise darauf, sagte der italienische Premier Paolo Gentiloni bei einer Pressekonferenz zum Jahresende am Donnerstag in Rom.

„Wir müssen die Kontrollen verschärfen. Drohungen können zwar aus dem Ausland kommen, doch die Radikalisierung der Fundamentalisten erfolgt oft in unseren Ländern, in unseren Gefängnissen“, sagte der Premier.

Kein europäisches Land sei vor der Terrorgefahr sicher. Seine Regierung tue das Möglichste, um Sicherheit zu garantieren, sagte der Ministerpräsident. Zugleich sprach sich Gentiloni für eine Revision des Aufnahmesystems der Flüchtlinge aus. Abschiebungen sollten beschleunigt werden.