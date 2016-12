„Wedding Doll“: Zart-bitteres Liebesplädoyer im Kino

Der junge israelische Dokumentarfilmer Nizan Giladi wagt sich mit „Wedding Doll“ in die Welt der Spielfilme. Darin erzählt er die Geschichte eines leicht geistig beeinträchtigten Mädchens, dessen größter Traum es ist, zu heiraten. Aus einem Coming-of-Age-Film wird subtil eine Kritik an der Gesellschaft, ein Plädoyer für die Liebe und Chancengleichheit aller. Der zart-bittere Liebesfilm ist ab sofort in den heimischen Kinos zu sehen.

