Weltraumepos mit Lawrence und Pratt

Zum Jahresausklang hat „Rogue One: A Star Wars Story“ die Kassen klingeln lassen, mit „Passengers“ kommt nun der erste Science-Fiction-Kracher des Jahres 2017 in die Kinos. Das 110 Millionen Dollar (105 Mio. Euro) teure Liebes- und Weltraumepos kann mit zwei der derzeit gefragtesten Hollywood-Stars aufwarten. ORF.at traf Jennifer Lawrence und Chris Pratt in Berlin zum Videointerview, um über ihren Film zu plaudern - und verrät, ob das Kammerspiel mit der überschaubaren Besetzungsliste die Erwartungen erfüllen kann.

