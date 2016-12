30 Minuten Fahrpause: Lkw gestohlen

Während ein Lastwagenfahrer heute Früh in Neusiedl am See (Burgenland) eine kurze Fahrpause eingelegt hat, haben bisher unbekannte Diebe sein Fahrzeug gestohlen. Nun ermittelt die Polizei.

