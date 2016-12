Hollywood-Star Debbie Reynolds ist tot

Hollywood-Star Debbie Reynolds ist tot. Die Mutter von Carrie Fisher, der Darstellerin der Prinzessin Leia in den „Star Wars“-Filmen, verstarb nur einen Tag nach ihrer Tochter, wie ihr Sohn Todd Fisher Mittwochabend (Ortszeit) bekanntgab. Laut der Promiwebsite TMZ erlitt Reynolds einen Schlaganfall, nachdem die Familie das Begräbnis von Fisher besprach. Reynolds wurde über Nacht mit dem Gene-Kelly-Musical „Singin’ in the Rain“ bekannt. Sie wirkte in Dutzenden Filmen mit und war auch für den Oscar nominiert.

