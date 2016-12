Somalia legt Parlamentskrise bei

Der ostafrikanische Staat Somalia hat nach heftiger internationaler Kritik heute seine Parlamentskrise beigelegt. Demnach wird die zweite Kammer weiterhin 54 Sitze haben - wie von der Verfassung vorgeschrieben. Andere Pläne, die Zahl auf 72 zu erhöhen, wurden damit verworfen.

Die Politik in dem Land am Horn von Afrika ist stark von Rivalitäten verschiedener Clans geprägt. Eine Änderung der Anzahl von Abgeordneten würde die Glaubwürdigkeit des Wahlvorgangs in Frage stellen, hieß es in einer Mitteilung der Friedensmission der Vereinten Nationen (UNSOM).

Die zuletzt für gestern geplante Präsidentenwahl wurde wenige Tage zuvor bereits zum vierten Mal verschoben - dieses Mal auf Jänner. Das genaue Datum stand zunächst nicht fest. Der Präsident wird vom Parlament gewählt.