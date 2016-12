Skispringen: ÖSV-Adler in Oberstdorf-Quali stark

Österreichs Adler haben sich in der Qualifikation für den ersten Bewerb der 65. Vierschanzentournee in Oberstdorf (Freitag, 16.45 Uhr live in ORF eins) stark präsentiert. Stefan Kraft und Manuel Fettner belegten heute abend die Plätze drei und vier. Michael Hayböck schaffte es ebenfalls noch in die Top Ten, und auch Andreas Kofler mischte vorne mit. Höchstweite erzielte allerdings der Norweger Daniel Andre Tande. Der bisherige Überflieger Domen Prevc aus Slowenien deckte noch nicht alle Karten auf.

Mehr dazu in sport.ORF.at