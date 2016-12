Ski alpin: Hirscher verpasst ersten Kombi-Sieg

Marcel Hirscher hat heute in Santa Caterina seinen ersten Sieg in einer Weltcup-Kombination verpasst. Der 27-jährige Salzburger musste sich nach einem Super-G- und einem Slalom-Durchgang dem Franzosen Alexis Pinturault knapp geschlagen geben. Während Hirscher im Super-G als Zweiter mit einer starken Fahrt noch überraschte, hatte er im Slalom das Nachsehen. Dennoch war der Österreicher, der erstmals als Führender im Gesamtweltcup in das neue Jahr geht, mehr als zufrieden.

