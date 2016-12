Notenbank: Monte dei Paschi braucht 6,6 Mrd. Euro

Die italienische Notenbank schätzt die Gesamtkosten für die Staatsrettung der heimischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena auf rund 6,6 Mrd. Euro. Die Regierung in Rom müsse sofort etwa 4,6 Mrd. Euro aufwenden, teilte die Zentralbank des Eurolandes gestern mit. Weitere zwei Mrd. Euro würden später benötigt, um die Privatinvestoren zu entschädigen.

Die Bank hatte am Montag mitgeteilt, dass die Europäische Zentralbank den Kapitalbedarf der Bank auf sogar 8,8 Mrd. Euro taxiert habe. Monte dei Paschi sprach dagegen von einer Kapitallücke von rund fünf Mrd. Euro.

Regierung richtet 20-Mrd.-Fonds ein

Die Regierung in Rom hat einen 20 Mrd. Euro schweren Fonds zur Stabilisierung des Bankensektors eingerichtet. Dieser soll zunächst zur Rettung von Monte dei Paschi verwendet werden.

Italien hatte die Sanierung der Branche über Jahre verschleppt. So türmte sich ein mehrere hundert Mrd. Euro schwerer Berg fauler Kredite in den Büchern auf. Die Sanierung von Monte dei Paschi ist besonders heikel, da nach den EU-Regularien auch rund 40.000 Privatanleger ihren Teil zur Rettung beitragen müssen. Sie sollen entschädigt werden, indem der Staat ihre Aktien in sichere erstrangige Anleihen tauscht.

EU-Kommission erlaubt Hilfe

Erst gestern hatte die EU-Kommission die Staatshilfe für die Bank gewährt. Rom musste dafür einen Antrag stellen. Die EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen würden eingehalten, hieß es von der Brüsseler Behörde. Die Kommission stellte gleichzeitig klar, dass die Genehmigung nichts mit den Plänen für eine Rekapitalisierung der Bank zu tun habe. Zu diesem Thema gebe es weiter Gespräche mit Italien und den Aufsichtsbehörden, erklärte eine Sprecherin.