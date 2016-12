Türkei: Verfassungsausschuss billigt Reformentwurf

Die wütenden Proteste aus der Opposition sind vergebens gewesen. Eine Kommission des türkischen Parlaments nahm die geplante Verfassungsreform für ein Präsidialsystem an und ebnete damit den Weg zur Abstimmung im Plenum. Das Vorhaben der Regierungspartei AKP sei nach nur neun Tagen von der Verfassungskommission bewilligt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu heute Früh.

Die AKP will auf Betreiben von Staatschef Recep Tayyip Erdogan ein Präsidialsystem einführen. Sie wird dabei von der ultranationalistischen MHP unterstützt. Im Parlament sind für das Vorhaben 330 der 550 Abgeordnetenstimmen notwendig, um ein von Erdogan angestrebtes Verfassungsreferendum abzuhalten. Die AKP und die kleinste Oppositionspartei MHP hätten dafür gemeinsam eine ausreichende Mehrheit.

„Diktatur“ befürchtet

Die geplante Reform sieht unter anderem vor, dass der Präsident auch Regierungschef wird und das Amt des Ministerpräsidenten entfällt. Erdogan würde so deutlich mehr Macht erhalten, das Parlament wäre geschwächt.

Die beiden anderen Oppositionsparteien - die Mitte-links-Partei CHP und die prokurdische HDP - laufen Sturm gegen die einschneidende Reform. Sie befürchten eine „Diktatur“ in der Türkei. Die Regierung rechnet im Frühjahr mit einem Referendum.

Autorin Asli Erdogan aus U-Haft entlassen

Der Prozess gegen die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan und die Festnahme eines bekannten Journalisten haben gestern erneut ein Schlaglicht auf den Umgang der türkischen Behörden mit Kritikern geworfen. Während der Autor Ahmet Sik wegen Tweets festgenommen wurde, musste Erdogan nach 132 Tagen in U-Haft vor Gericht erscheinen. Unter anderem wegen „Terrorpropaganda“ droht ihr lebenslange Haft. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ordnete das Gericht die Freilassung Erdogans an - Hoffnungen auf eine Haftentlassung zerschlugen sich jedoch schon in der Vergangenheit.

Mehr dazu in Prozess wird am 2. Jänner fortgesetzt