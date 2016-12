Immer mehr Gruppenpraxen in Wien

In Wien gibt es immer mehr Gruppenpraxen, mit Jahresbeginn öffnet in Meidling die 100. Gruppenpraxis, die einen Vertrag mit der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) abgeschlossen hat. Kurz darauf startet eine weitere in Favoriten.

