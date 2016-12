Seit Mitternacht in Kraft

Nach fast sechs Jahren Bürgerkrieg in Syrien und etwa 500.000 Toten ist um Mitternacht (Ortszeit/23.00 Uhr MEZ) eine landesweite Waffenruhe in Kraft getreten. Die Feuerpause schien zunächst zu halten: In den meisten Landesteilen herrschte Ruhe, wie Beobachter mitteilten. In der Gegend zweier von Rebellen gehaltener Orte im Süden des Landes und nahe Damaskus habe es Kämpfe gegeben. Aus der Aufständischen-Hochburg Idlib wurden keine Schüsse gemeldet. Von dem Deal ausgenommen sind dschihadistische Kämpfer - russische Jets flogen Angriffe gegen Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

