Staatssekretärin Duzdar reist nach Israel und Palästina

Israel bleibt auch 2017 beliebtes Reiseziel der österreichischen Regierung: Die aus einer palästinensischen Familie stammende SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar besucht kommende Woche Israel und Palästina. Im Mittelpunkt steht das Thema Digitalisierung. Danach reist Duzdar in den Libanon, um die dortigen UNO-Soldaten zu treffen und Flüchtlingslager zu besichtigen.

Am ersten Tag in Tel Aviv stehen Initiativen zu den Bereichen Digitalisierung und Start-ups auf der Agenda. Am Dienstag geht es weiter nach Jerusalem, wo Duzdar unter anderem auch die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem besuchen wird.

Treffen mit palästinensischen Regierungsvertretern

Außerdem soll die Kanzleramtsstaatssekretärin, die als Tochter palästinensischer Einwanderer in Österreich geboren wurde, am Mittwoch in Ramallah im besetzten Westjordanland Vertreter der Palästinenserregierung treffen: Bildungsminister Sabri Saidam, Telekommunikationsminister Alam Musa sowie den Chef der Verwaltungsreformabteilung im Büro des Premierministers, Estephan Salameh.

Gespräche mit israelischen Regierungsvertretern sind nicht geplant. Als Signal - auch nach der UNO-Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau - will man das Programm aber in Duzdars Büro keinesfalls verstanden wissen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Duzdar nehme die Reise als Staatssekretärin für Digitalisierung wahr, wurde auf APA-Anfrage betont. Auch bei den Treffen mit der Palästinenserregierung werde es „relativ stark“ um Digitalisierung gehen.