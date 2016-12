Seil eingefroren: Eiskletterer saßen fest

In Mittersill (Salzburg) haben gestern Bergretter ausrücken müssen, um zwei in Not geratene Eiskletterer zu bergen. Ein eingefrorenes Seil war den Kletterern zum Verhängnis geworden. Die beiden blieben bei dem Zwischenfall unverletzt.

Eisklettertraining in neuer Boulderhalle

Am 31. Dezember wird vom Alpenverein in Klagenfurt eine Boulderhalle eröffnet. Erstmals können dort auch Eiskletterer indoor trainieren.

