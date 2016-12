Vergeltungsmaßnahmen angekündigt

Mit harschen Worten und scharfer Kritik hat Moskau auf die von US-Präsident Barack Obama wegen mutmaßlicher russischer Hackerangriffe im US-Wahlkampf verhängten Sanktionen und Ausweisung hochrangiger Diplomaten reagiert. Das sei keine Regierung, „sondern eine Gruppe außenpolitischer Versager, böse und beschränkt“, so die Sprecherin des russischen Außenministers Sergej Lawrow, Maria Sacharowa, am Freitag auf ihrer Facebook-Seite. Sie kündigte russische Vergeltungsmaßnahmen an.

Lesen Sie mehr …