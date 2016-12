Austria Video Plattform startet zum Jahresbeginn

Am 1. Jänner 2017 geht die Austria Video Plattform (AVP) in Vollbetrieb. Erstmals in Österreich wird professioneller Videonachrichtencontent heimischer Produzenten den Internetnutzern auf österreichischen Onlineportalen in redaktioneller Qualität angeboten.

APA-Geschäftsführer Clemens Pig: „Die ‚Storys‘ werden online ab nun nicht nur mit Texten, Bildern und Grafiken, sondern auch vermehrt per Video ‚erzählt‘.“ Die AVP fungiert als neutrale Austauschplattform und ist offen für alle österreichischen Medienunternehmen, deren Kerngeschäft die Erstellung journalistischer Inhalte ist. Betrieben wird die Plattform von der APA (Austria Presse Agentur), welche die technische Infrastruktur zur Verfügung stellt und auch die Vermarktung übernimmt.

Finanziert wird die Videoplattform im Wesentlichen durch Erlöse aus Onlinewerbung: Durch den breiten Schulterschluss der heimischen Branche existiert in Österreich erstmals so etwas wie eine „kritische Masse“ für die Werbewirtschaft. Alle AVP-Publikationspartner zusammen - elf heimische Medienhäuser mit 25 Websites - repräsentieren eine technische Onlinereichweite von deutlich über 70 Prozent.