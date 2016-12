Südkoreas entmachtete Präsidentin muss nicht vor Gericht

Südkoreas entmachtete Präsidentin Park Geun Hye muss im Verfahren um ihre Amtsenthebung nicht vor dem Verfassungsgericht erscheinen. Das Gericht wies heute einen Antrag des Parlaments zurück, das eine persönliche Befragung der unter Korruptionsverdacht stehenden Politikerin verlangt hatte.

Parks langjährige Vertraute Choi Soon Sil, die im Zentrum der Korruptionsaffäre steht, wurde jedoch vorgeladen. Sie muss am 10. Jänner vor Gericht erscheinen.

Das Parlament hatte wegen der Korruptionsaffäre Anfang Dezember für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park gestimmt, die damit umgehend ihre Amtsvollmachten verlor. Die Freundin der Präsidentin, Choi, soll ihre Beziehungen zu Park genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Außerdem wird ihr vorgeworfen, sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt zu haben. Choi sitzt inzwischen in Haft, Park wird als Verdächtige in dem Fall behandelt.

Entscheidung könnte lange dauern

Das Verfassungsgericht prüft nun, ob die Amtsenthebung von Park gültig ist. Das Gericht hat dafür 180 Tage Zeit. Gerichtspräsident Park Han Chul hat jedoch bereits angekündigt, „frühzeitig“ eine Entscheidung zu treffen. Sollte Park dauerhaft von ihrem Amt entbunden werden, muss binnen 60 Tagen ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden, möglicherweise bereits Ende März.