„Ethnische Säuberungen“ bei Rohingya

23 Politiker und Aktivisten, darunter elf Friedensnobelpreisträger, haben sich in einem offenen Brief an die UNO für die gewaltsam verfolgte Minderheit der Rohingya in Myanmar eingesetzt. Es komme zu „ethnischen Säuberungen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Sie fordern ein Einschreiten der UNO und kritisierten dabei die De-facto-Regierungschefin des Landes, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, schwer. Sie habe nichts unternommen, um den Rohingya „umfassende und gleiche Bürgerrechte“ zu gewähren.

Lesen Sie mehr …