96-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand

Eine 96-Jährige ist in der Nacht auf heute in ihrem Wohnhaus in der Südsteiermark bei einem Brand ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann hatte das in Flammen stehende Haus bemerkt - jedoch zu spät, um die Frau zu retten.

