Trump und Co.: Neuer UNO-Chef vor harten Konflikten

Der neue UNO-Chef Antonio Guterres - er tritt sein Amt am 1. Jänner in Nachfolge von Ban Ki Moon an - steht vor zahlreichen harten Konflikten und Auseinandersetzungen. Völlig unklar ist etwa, wie sich die USA unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump der UNO gegenüber verhalten werden.

Trumps Ablehnung der Existenz des Klimawandels könnte zu Rückschritten führen. Ein Rückzug der USA aus weiten Teilen der internationalen Politik könnte dagegen Russland und China stärken. Auch sonst wartet viel Arbeit auf Guterres: Bei den oft blutigen Konflikten wie etwa in Syrien und dem Jemen ist kein Ende in Sicht - und diplomatisches Geschick gefragt.

Mehr dazu in Dauerkonflikte und neue Gesichter