Berlin-Attentäter wollte laut Medien nach Rom

Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt wollte italienischen Medienberichten zufolge ursprünglich nach Rom, bevor ihn die Polizei bei Mailand erschoss. Die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete heute, Überwachungskameras auf dem Turiner Bahnhof hätten den aus Frankreich eingetroffenen Amri zweimal dabei gefilmt, wie er Anschlusszüge nach Rom oder Mailand suchte.

Um Hilfe gefragt

Schließlich habe er sich für einen Regionalzug in die Lombardei entschieden, „weil zu so später Stunde kein Zug mehr in die Hauptstadt fuhr“. In einigen Zeitungen hieß es, als der 24-Jährige am 23. Dezember gegen 2.00 Uhr in Mailand ankam, habe er einen jungen Salvadorianer gefragt, wo er in einen Zug oder Bus „nach Rom, Neapel oder in den Süden“ einsteigen könne.

Von der im Norden Mailands gelegenen Stadt Sesto San Giovanni, wo Amri wenig später bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde, fahren Busse nach Süditalien, Spanien, Marokko und Albanien ab.

Die römische Zeitung „Il Messaggero“ hält es für „keinen Zufall“, dass Amri in die Hauptstadt wollte. In der Region Latium um Rom habe Amri „wahrscheinlich die engsten Kontakte“ gehabt. Der junge Tunesier habe mehrere Wochen in Aprilia südöstlich von Rom bei einem Landsmann verbracht, den er auf der italienischen Mittelmeer-Insel Lampedusa kennengelernt habe und der derzeit inhaftiert sei. Der Polizei zufolge wurden diese Woche in der ländlichen Gegend Aprilia zwei Wohnungen durchsucht, in denen sich Amri vor einem Jahr aufgehalten haben soll.

Entlasteter Verdächtiger beschuldigt Polizei

Unterdessen beschuldigt der unmittelbar nach dem Anschlag festgenommene und dann wieder freigelassene Pakistaner Naveed B. die Polizei, misshandelt worden zu sein. Das schreibt die britische Zeitung „The Guardian“, die nach eigenen Angaben mit dem zunächst Verdächtigten gesprochen hat.

Angeblich geschlagen

„Er erinnert sich daran, dass zwei Polizisten die Hacken ihrer Schuhe in seine Füße gruben, und dass einer mit einer Hand großen Druck auf seinen Nacken ausgeübt hat“, heißt es in dem Artikel. Als er sich später gegen Fotos und Entkleidung gewehrt habe, hätten sie ihn geschlagen.

Laut „Guardian“ hat B. mit dem Blatt gesprochen, um bekannter zu machen, dass er unschuldig sei. Er fürchte in Deutschland um sein Leben, nachdem sein Name im Zusammenhang mit dem Anschlag verbreitet worden sei. Außerdem sei seine Familie in Pakistan von Sicherheitskräften kontaktiert worden. Es habe Drohanrufe gegeben.

Kein Hinweis auf Komplizen Amris in Mailand

Der mutmaßliche Attentäter hat den bisherigen Ermittlungen zufolge keine Komplizen in Mailand und Umgebung gehabt. Die Ermittlungen hätten „keine Verbindungen von Anis Amri zu möglichen Komplizen oder Unterstützern in Mailand und in der Mailänder Umgebung ergeben“, sagte der Polizeipräsident der norditalienischen Stadt, Antonio de Iesu, heute.

Man könne nur sagen, dass sich in Mailand der Kreis schließe, sagte de Iesu. Denn der Lastwagen, mit dem der Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verübt worden war, kam ursprünglich aus der Mailänder Umgebung. Außerdem wurde Amri nach dem Attentat mit zwölf Toten im Vorort Sesto San Giovanni nahe der Millionenstadt erschossen. „In Wirklichkeit scheint das nur ein Zufall zu sein“, sagte de Iesu.