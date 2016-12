Wie Wissenschaftler Silvester feiern

Die Forschung ruht nicht: Arbeit an Feiertagen ist in der Wissenschaft keine Seltenheit. Manche verbringen sogar den Jahreswechsel an ihrem Arbeitsplatz - etwa 400 Kilometer über der Erde oder bei strahlendem Sonnenschein in der Antarktis. Eine Silvesterrundschau.

