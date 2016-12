Rückblick: Schnappschüsse des Jahres 2016

2016 ist es in der Sportwelt wieder ordentlich rundgegangen. Die 366 Tage des Schaltjahres waren zwar von den Großereignissen Fußball-EM in Frankreich und Olympische Spiele in Rio de Janeiro geprägt, doch auch neben EM-Euphorie und Rio-Rummel wurde den Fotografen bei ihrer Arbeit nicht langweilig. Ein Rückblick auf Schnappschüsse des abgelaufenen Jahres lohnt sich daher allemal.

