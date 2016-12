Taiwans Präsidentin kündigt USA-Besuch an

In den Beziehungen zwischen China und den USA droht neues Ungemach: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen will trotz Kritik der Regierung in Peking Anfang Jänner bei einer Lateinamerikareise einen Zwischenstopp in den USA einlegen.

Auf dem Weg nach Honduras, Nicaragua und El Salvador halte sich Tsai am 7. und 8. Jänner im texanischen Houston auf, sagte ihr Sprecher Alex Huang heute in Taipeh. Außerdem wolle die Präsidentin auf dem Rückweg nach Taiwan am 13. und 14. Jänner einen Zwischenstopp im kalifornischen San Francisco einlegen.

„Der Transit der Präsidentin in den USA wird wie gehabt organisiert, mit Banketten mit Auslandstaiwanern und Besuchen bei wichtigen Branchen“, fügte der Präsidentensprecher hinzu. Medienberichte, Tsai werde in den USA Vertreter des Übergangsteams des künftigen US-Präsidenten Donald Trump treffen, wollte Huang nicht kommentieren.