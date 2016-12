Iran in Saudi-Arabiens Planungen für Hadsch involviert

Saudi-Arabien wirbt um die Teilnahme iranischer Gläubiger an der alljährlichen Pilgerfahrt Hadsch, die im September vom Iran boykottiert wurde. Der für die Pilgerfahrten zuständige Minister Mohammed Bentin habe eine Serie von Gesprächen aufgenommen, bei denen es um die Einbeziehung von 80 Ländern - darunter der Iran - in die Vorbereitungen der Hadsch im Herbst 2017 gehe.

Das berichtete die saudi-arabische Tageszeitung „Al-Hadschat“ heute. Erstmals seit 30 Jahren hatte im September kein iranischer Pilger am traditionellen Hadsch nach Mekka teilgenommen. Hintergrund sind vor allem Einwände der Regierung in Teheran gegen die Sicherheitsvorkehrungen.

Beziehungen abgebrochen

2015 waren bei einer Massenpanik rund 2.300 Menschen umgekommen, darunter 464 Iraner. Meinungsverschiedenheiten gibt es zwischen dem Iran und Saudi-Arabien aber auch in der Außenpolitik. Bei den Konflikten in Syrien und im Jemen unterstützen Teheran und Riad rivalisierende Konfliktparteien.

Riad brach die Beziehungen zu Teheran im Jänner ab, nachdem die saudi-arabische Botschaft in Teheran und ein Konsulat von wütenden Demonstranten angegriffen worden waren. Die Proteste im Iran richteten sich gegen die Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr am 2. Jänner in Saudi-Arabien.