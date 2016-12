Mehrere Verletzte bei Serienunfall in NÖ

Auf der Kremser Schnellstraße (S33) in Niederösterreich hat sich am Freitagnachmittag ein Serienunfall ereignet, in den sieben Fahrzeuge involviert waren. Laut ersten Informationen gibt es einen Schwerverletzten und mehrere Leichtverletzte.

Mehr dazu in noe.ORF.at