Mehr Polizei am Wiener Westbahnhof

Erst am Dienstag ist es am Wiener Westbahnhof zu einer Massenschlägerei zwischen mehr als zehn Personen gekommen. Die Polizei verstärkt nach Konflikten am Bahnhof daher die dortige Streifentätigkeit. Der Hauptgrund sind laut Polizeisprecher Paul Eidenberger Streitereien unter männlichen jugendlichen Afghanen.

