Ski alpin: Hirscher fährt mit Taktik ins Punktehoch

Auf dem Weg zum sechsten Triumph im Gesamtweltcup läuft es für Marcel Hirscher derzeit wie am Schnürchen. Der Salzburger rutscht erstmals in seiner Karriere als Führender ins neue Jahr und hält bei einem persönlichen Punkterekord. Verantwortlich dafür ist auch das taktische Kalkül des 27-Jährigen. Es wäre „nicht schlau gewesen“, volles Risiko im Slalom zu gehen, gestand Hirscher etwa nach seinem zweiten Platz in der Kombination. Während ÖSV-Chefcoach Andreas Puelacher die Herangehensweise lobte, sehen sich die Konkurrenten im Kampf um die große Kugel schon mächtig unter Druck.

Mehr dazu in sport.ORF.at