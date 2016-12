Zwei Männer in Madrid verhaftet: Video im IS-Stil gedreht

Zwei in Madrid festgenommene mutmaßliche Dschihadisten haben eine Inszenierung im Stil der Miliz Islamischer Staat (IS) gedreht, in der sie Waffen tragen. In dem Video seien auch Aufnahmen des Platzes vor der Puerta del Sol im Zentrum der spanischen Hauptstadt zu sehen, wo die Bürger alljährlich in großer Zahl den Beginn des neuen Jahres feiern, wie heute aus Justizkreisen verlautete.

Die Behörden gaben gestern bekannt, zwei mutmaßliche Dschihadisten mit spanischer Staatsangehörigkeit seien wegen „Terrorverherrlichung“ festgenommen worden. Bei Razzien im Zusammenhang mit den Festnahmen wurden demnach Munition und Waffenmagazine beschlagnahmt.

AK-47 und Munition beschlagnahmt

Nach den von der Justiz zusätzlich herausgegebenen Informationen wurden Videoaufnahmen gefunden, auf denen die Verdächtigen mit Kapuzen und Waffen zu sehen sind. Beschlagnahmt wurden ein Schnellfeuergewehr vom Typ AK-47 und Munition. Auf dem Video sind nach Informationen der Tageszeitung „La Razon“ ein Gewehr und ein langes Messer zu sehen.

Die Festgenommenen spielten eine Szene im Stil von IS-Videos, bei der die schwarze Flagge des IS zu sehen ist. Einen Beweis dafür, dass die beiden Festgenommenen an der Puerta del Sol einen Anschlag verüben wollten, gebe es nicht, hieß es vonseiten der Justiz weiter.