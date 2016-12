Griechischer Botschafter in Brasilien ermordet

Der griechische Botschafter in Brasilien ist ermordet worden. Der Diplomat wurde tot in einem ausgebrannten Wagen in Nova Iguacu im Norden von Rio de Janeiro entdeckt, wie die Polizei heute mitteilte.

Ein Polizist habe den Mord gestanden, berichtete das Nachrichtenportal G1. Die Ermittler beantragten die Festnahme der brasilianischen Witwe des Botschafters Kyriakos Amiridis (59) unter dem Verdacht der Mitt├Ąterschaft. Die Frau hatte vor vier Tagen ihren Ehemann als vermisst gemeldet. Der Botschafter hatte das Amt in Brasilia Anfang des Jahres ├╝bernommen.