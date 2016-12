Nigeria: „Plastikreis“ war verunreinigte Ware

Labortests haben nach Behördenangaben den Verdacht widerlegt, dass in Nigeria mit Plastik gemischter Reis im Umlauf ist. Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Mikroorganismen in dem untersuchten Reis sei die Ware jedoch nicht zum menschlichen Verzehr geeignet, sagte Jerry Attah von der Zollbehörde in Lagos heute.

Vergangene Woche hatten Zollbeamte in der Wirtschaftsmetropole mehr als zweieinhalb Tonnen der verdächtigen Ware beschlagnahmt. Die Behörden waren zunächst davon ausgegangen, dass es sich um ein Gemisch aus Reis und Plastikgranulat gehandelt habe. Sie waren durch eine Verbraucherin informiert worden, die den Reis auf einem Markt in Lagos gekauft hatte.

Eine Analyse der zuständigen Lebensmittelbehörde habe diese Annahme nun jedoch widerlegen können. Reis zählt zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln in dem westafrikanischen Land. Mit rund 180 Millionen Einwohnern ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land in Afrika.