Waffenruhe in Syrien brüchig

Eine von Russland und der Türkei ausgehandelte landesweite Waffenruhe in Syrien ist Oppositionsangaben zufolge gebrochen worden. Im Westen des Landes kam es heute wiederholt zu Zusammenstößen und Gefechten, wie oppositionsnahe Beobachter und Rebellen erklärten. Die Feuerpause galt ab Mitternacht, schloss aber die Islamistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus. Unklar blieb, welche Gruppen sonst noch ausgenommen waren.

Friedensgespräche für Jänner geplant

Sollte die Feuerpause halten, sind im Jänner Friedensgespräche zwischen Rebellen und der syrischen Regierung geplant. Im Februar und im September waren Abmachungen über Feuerpausen jeweils gescheitert.

Russland brachte unterdessen einen Entwurf für den UNO-Sicherheitsrat in Umlauf, der die brüchige Waffenruhe stützen soll. Der russische UNO-Botschafter Witali Tschurkin sagte, er hoffe, dass das Gremium morgen darüber abstimmen werde.

Zwischenfälle in mehreren Provinzen

Zunächst hatte es so ausgesehen, als würde die jüngste Feuerpause eingehalten. Im Laufe des Tages häuften sich jedoch Berichte der Beobachter und von Rebellen über Zwischenfälle. Den Angaben zufolge flogen syrische Kampfflugzeuge mindestens 16 Angriffe in der Provinz Hama. An der Grenze zur Nachbarprovinz Idlib sei es schon in der Nacht zu Zusammenstößen zwischen Rebellen und regierungstreuen Truppen gekommen. Aus der Umgebung von Damaskus wurden ebenso Gefechte gemeldet wie in der Provinz Aleppo, wo Regierungstruppen vorzurücken versucht hätten.

Für Unsicherheit sorgte, dass unklar war, welche Rebellengruppen unter die Vereinbarung fallen. Die syrische Armee erklärte, ausgenommen seien neben dem IS der frühere Al-Kaida-Ableger Nusra-Front sowie alle mit ihm verbündeten Gruppen. Ein Sprecher der Dschabhat Fateh al-Scham, wie sich die Nusra-Front inzwischen nennt, kritisierte die Vereinbarung, weil die Zukunft des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad offen bleibe.