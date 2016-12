Ski alpin: Shiffrin schlägt neues Erfolgskapitel auf

Mit drei Weltcup-Siegen in den drei Tagen auf dem Semmering hat Mikaela Shiffrin ein neues Erfolgskapitel ihrer noch jungen Karriere aufgeschlagen. Nach oben hin scheint es für die 21-Jährige, die am Donnerstag ihren bereits achten Slalom-Sieg in Serie feierte, keine Grenzen zu geben. Shiffrin orientiert sich nur an den Besten. Doch Rekorde sind ihr egal - wiewohl sie von ihr reihenweise gebrochen werden. Auch ihr erster Weltcup-Gesamtsieg ist zum Greifen nahe.

